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+7 916 948 81 07

HEALTH PRIORITY

Старт МЛМ в 2022 году!

+ Свободный онлайн и оффлайн рынок

возможность первым донести информацию и быть в числе Лидеров

+ Уникальная мультибрендовая продукция

в том числе запатентованные отечественные продукты

+ Быстрые выплаты

мгновенное начисление основных бонусов


Дополнительно:

+ Доход до 500/2000$ в день (100% кешбэк за 1 покупку)

+ Нет обязательных ежемесячных закупок

+ Лидерские бонус, турфонд, автобонус


Получить маркетинг план и каталог

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Широкая линейка технологичных продуктов
ХИТЫ ПРОДАЖ КОМПАНИИ:
Анионовые
прокладки ANION +
  1. 9-слойная структура дневных / ночных гигиенических прокладок
  2. Защита от вредного воздействия бактерий, и устранение неприятого запаха.
  3. Дальнее инфракрасное излучение: снимает менструальный дискомфорт, облегчает дисменорею.
  4. Магнетизм: очищает матку и выводит токсины, успокаивает и улучшает сон.
  5. Нано серебро оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие.
  6. Прослойка из китайского тисового дерева (Taxus chinensis): природный антиоксидант, используется в китайской традиционной медицине для профилактики онкозаболеваний и дегельминтизации.
  7. Водопоглощающий полимер японской марки Sumitomo из переработанного хлопка и древесной массы, безопасный и экологический чистый материал.

Ваше здоровье на каждый день!

﻿Запатентованная технология Антонового чипа!

Квантовый низкочастотный резонатор воды
  1. Усиливает усвоение и обмен веществ;
  2. Снижает вязкость крови и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
  3. Регулирует и нормализует pH баланс организма;
  4. Улучшает фильтрацию и растворяющую способность,
  5. Снижает липиды и уровень холестерина в крови;
  6. Уникальный антибактериальный эффект, укрепляет иммунитет человека;
  7. Очищает воду от хлора и снижает возможность отравления;
  8. Повышенная стойкость к окислению;
  9. Очистка от свободных радикалов задерживает старение;
  10. Эффективно снижает риск мутации клеток и снижает риск возникновения онкозаболеваний;
  11. Радиационная защита. Ликвидация радиационного загрязнения.

Изменяет вязкость воды,

в 3 раза усиливает усвояемость клетками.


Здоровая клетка – здоровый организм!

Активатор клеток
Health Priority
  1. Прочищает лимфу и меридианы, улучшает работу крупнейших желез организма;
  2. Усиливает функции самовосстановления организма;
  3. Способствует выведению токсинов, борется со старением;
  4. Улучшает работу внутренних органов.
  5. Повышает иммунитет;
  6. Стимулирует обмен веществ;
  7. Устраняет недомогание, дает энергию и бодрость;
  8. Стимулирует микроциркуляцию и кровообращение;
  9. активизирует спящие клетки, восстанавливает поврежденные, разрушает свободные радикалы

Одна 30-минутная процедура с Активатором клеток равна по своей эффективности 10-ти процедурам иглоукалывания, 20-ти процедурам с вакуумными банками, 30-ти процедурам ручного массажа!

Инфракрасная сауна "Ба-гуа" с турмалином
  1. Глубинный вывод токсинов
  2. Нормализация кислотно-щелочного баланса
  3. Понижение уровня липидов и регулирование давления крови
  4. Косметический эффект
  5. Бактерицидное и болеутоляющее воздействие
  6. Снятие усталости, лечение неврастении
  7. Удаление свободных радикалов
  8. Долголетие

Использование мини-сауны «Ба-гуа» – это пополнение организма энергией, прочищение меридианов, гармония души и тела!


Получи полный спектр оздоровительных процедур, не выходя из дома!

ОТЗЫВЫ
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СЕРТИФИКАТЫ
СЕРТИФИКАТЫ
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