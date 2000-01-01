HEALTH PRIORITY
Старт МЛМ в 2022 году!
+ Свободный онлайн и оффлайн рынок
возможность первым донести информацию и быть в числе Лидеров
+ Уникальная мультибрендовая продукция
в том числе запатентованные отечественные продукты
+ Быстрые выплаты
мгновенное начисление основных бонусов
Дополнительно:
+ Доход до 500/2000$ в день (100% кешбэк за 1 покупку)
+ Нет обязательных ежемесячных закупок
+ Лидерские бонус, турфонд, автобонус
Получить маркетинг план и каталог
PDF (2.1 MB) + Видеопрезентация
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности
Ваше здоровье на каждый день!
Запатентованная технология Антонового чипа!
Изменяет вязкость воды,
в 3 раза усиливает усвояемость клетками.
Здоровая клетка – здоровый организм!
Одна 30-минутная процедура с Активатором клеток равна по своей эффективности 10-ти процедурам иглоукалывания, 20-ти процедурам с вакуумными банками, 30-ти процедурам ручного массажа!
Использование мини-сауны «Ба-гуа» – это пополнение организма энергией, прочищение меридианов, гармония души и тела!
Получи полный спектр оздоровительных процедур, не выходя из дома!